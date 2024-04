Meloni deve passare dalla fase è un cretino ma è mio amico alla fase è un amico ma è un cretino

Sarebbe stato meglio lasciare che la bolla del monologo si sgonfiasse da sola. E invece anche Meloni è caduta nella trappola. Il Caso del generale avrebbe dovuto insegnare qualcosa, ma così non è stato. Pensate, ieri sera alla televisione tedesca più seguita a livello nazionale, ARD, la seconda notizia di rilievo era la censura operata dalla tv italiana nei confronti di uno scrittore da parte di un governo definito “postfascista”. Un altro ... (nicolaporro)

Meloni attacca Scurati, la replica dello scrittore: “Questa è una violenza” Botta e risposta tra Giorgia Meloni e Antonio Scurati: lo scrittore, infatti, ha replicato alla premier, che aveva giustificato la cancellazione del suo monologo parlando di problemi economici. Sui social, infatti, la presidente del Consiglio aveva scritto: “La sinistra grida al regime, la Rai risponde di essersi semplicemente rifiutata di pagare 1800 euro (lo stipendio ... (tpi)

Secondo un'indiscrezione riportata dal Corriere della Sera, Giorgia Meloni in persona avrebbe intimato al dg Giampaolo Rossi di trattenere Fiorello in RAI a qualsiasi costo. Sarebbe stata Giorgia Meloni in persona ad affrontare la questione Fiorello con il dg della RAI Giampaolo Rossi, e a chiedere che si faccia qualunque cosa per impedire che lo showman possa seguire Amadeus al Nove. Quella del Corriere della Sera è un'indiscrezione, e in ... (movieplayer)

In televisione ogni passo è una mossa strategica, e il recente «cambio di galoppo» alla Rai non è da meno. Con Amadeus che ufficialmente saluta il servizio pubblico, l'attenzione ora si sposta su Fiorello, l'uomo che potrebbe essere il prossimo ad attraversare la soglia. Il sipario si alza sui retroscena di questa trasformazione, con la premier Giorgia Meloni che avrebbe espresso chiaramente il desiderio di non perdere anche Fiorello, come ... (tvpertutti)

La notizia è nell’aria, un po’ anche nelle sue parole. Voci di corridoio, come si suol dire, che però danno il senso di quel che sarà: “Viva Rai2” non avrà una terza stagione. Il prossimo 10 maggio Fiorello saluterà il pubblico di Rai2 con gli amici Amadeus e Jovanotti. “Io non sono mai di un’azienda. Io sono libero. Il mio contratto inizia alla prima puntata di un programma e finisce all’ultima”, ha dichiarato sabato scorso lo showman ... (ilfattoquotidiano)