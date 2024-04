Meloni a disagio nella repubblica antifascista Dove si spinge Rosy Bindi | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) La premier Giorgia? "Ain questa"., ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, cavalca la polemica di Antonio Scurate e il polverone sulla censura a Che sarà, su Rai 3. L'ex presidente della Commissione Antimafia allarga subito il campo: "Direi che se c'è una deriva fascistoide nel Paese questa è eventualmente iniziata con Berlusconi, così come l'aggressione alla Rai. La riforma Renzi, poi, si è inserita nel quadro di quelle riformeè il governo a fare le nomine e non il Parlamento. Il problema, come sostiene Scurati, è che non si può mettere sullo stesso piano la lottizzazione, che è sempre stata fatta, e quello accaduto in Rai in questo periodo, non riesco a dargli torto. La presidente del Consiglio e il suo ...