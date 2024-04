Mef - parte il risiko delle nomine Oltre 600 poltrone da occupare

L’elvetica Swisscom sborsa 8 miliardi in contanti per comprare le attività Italiane di Vodafone, con l’obiettivo di fonderle il prima possibile con Fastweb che controlla dal 2007. Prima di Swisscom era stata la francese Iliad a corteggiare il big britannico ma si era vista chiudere la porta in ... (nicolaporro)