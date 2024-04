Medicina, Balagna (Siaarti): "Creare sinergia tra noi e medici territorio" - Roma, 23 apr. (Adnkronos Salute) - 'Nel percorso del paziente, dal momento del sintomo, quindi nella fase preospedaliera, fino al ...notizie.tiscali

Aderenza terapeutica: un Policy Report contro l’inefficacia delle terapie e lo spreco di risorse - ‘’L’aderenza terapeutica è al centro di un Policy Report recentemente presentato al Parlamento europeo, con l’obiettivo di presentare cause e impatto di una non corretta ...sanita24.ilsole24ore

25 aprile: appuntamenti a Bologna e in Emilia Romagna - Camminate, cortei, concerti e mostre per non dimenticare: ecco il programma della commemorazione del 79esimo anniversario della Liberazione nella nostra regione, provincia per provincia ...ilrestodelcarlino