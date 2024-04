Mazze - spranghe e tirapugni | in 20 accerchiano e massacrano un 13enne

Pestato dal branco a 13 anni con Mazze e tirapugni - San Giorgio a Cremano – Un trauma cranico, varie contusioni sul corpo e una prognosi di quindici giorni: sono le conseguenze riportate da uno studente di 13 anni vittima di un brutale pestaggio verifi ...ilmediano

San Giorgio a Cremano - 13enne pestato dal branco nel parco - Un trauma cranico, varie contusioni sul corpo e una prognosi di quindici giorni: sono le conseguenze riportate da uno studente di 13 anni vittima di un brutale pestaggio verificatosi domenica sera in ...stabiachannel

San Giorgio a Cremano (Napoli), 13enne massacrato in un parco comunale: prognosi di quindici giorni - Uno studente di 13 anni è stato massacrato da una ventina di ragazzi in un parco comunale a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli i Il giovane, in seguito al pestaggio subito ha riportato un ...erreemmenews