Mauricio Pochettino dice che Enzo Fernandez sarà molto meglio la prossima stagione

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: I quattro gol di Cole Palmer nella schiacciante vittoria per 6-0 del Chelsea sull’Everton allo Stamford Bridge sono stati oscurati da quello che Mauricio Pochettino ha definito un comportamento “inaccettabile” in quanto due dei suoi giocatori sono stati coinvolti in un alterco fisico su chi dovesse tirare un rigore . La squadra di casa era in vantaggio di quattro gol nel secondo tempo ... (justcalcio)

Sito inglese: Arrivato al Chelsea dal Southampton la scorsa estate, Romeo Lavia soffriva di un grave problema alla caviglia e gli ci è voluto un po’ per rimettersi in forma, ma dopo soli 32 minuti dalla sua prima apparizione con il club – una vittoria per 2-1 sul Crystal Palace allo stadio A fine dicembre ha riportato un infortunio alla coscia che lo ha escluso per il resto della stagione. È ovviamente una sfortuna molto dura per il ... (justcalcio)