Maternità surrogata - FdI | Bene il reato europeo di sfruttamento L’utero in affitto è pratica disumana

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 23 aprile 2024) Soddisfazione di FdI per il voto al Parlamento Ue che rende lodellauna livello, insieme ai matrimoni forzati e alle adozioni illegali nell’ambito della direttiva che amplia la normativa contro il traffico di esseri umani e per la protezione delle vittime. “Quello di oggi è un passaggio molto importante che rafforza ancora di più le nostre convinzioni, in attesa che anche il Senato approvi la legge a mia firma per renderlauniversale”, ha commentato la deputata FdI, Carolina Varchi. Varchi: “Dal Parlamentovoto chiarissimo.in” “Il voto chiarissimo del Parlamento, con 563 voti a ...