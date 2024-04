Massimo Moratti conta due stelle e mezzo per l’Inter | “Saremmo già a 25 senza quello che sappiamo”

Milan, Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, ha parlato dello Scudetto vinto dai rossoneri, definendolo un regalo dell’Inter Domani il Milan scenderà in campo allo stadio Olimpico per affrontare la Roma, nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. L’impegno europeo è il fulcro di questa settimana, vista la posta in palio. Ma lunedì prossimo poi ci sarà un altro appuntamento importante: il derby in casa contro l’Inter. A ... (dailymilan)