(Di martedì 23 aprile 2024) Prosegue il rapporto trae Università di Pisa: per il secondo anno consecutivo, il gruppo industriale massarosese ha firmato un accordo con il master in ‘Food Quality Management and Communication’ per un percorso di alta formazione universitaria, rivolto ai neo laureati e ai professionisti e pensato per chi vuole acquisire competenze manageriali per lavorare con successo nell’industria agroalimentare, nella ristorazione e nel settore della sostenibilità ambientale. La partership testimonia l’impegno dell’azienda nel supportare enti di ricerca di eccellenza per rafforzare il proprio legame col territorio. Anche quest’anno, saranno assegnate ai migliori studenti del master tre borse di studio dedicate a Filippo Berio. "Crediamo nei giovani talenti e vogliamo investire concretamente nella loro formazione – commenta il direttore del marketing Emanuele Siena – ...

Massarosa Salov per l’istruzione. Rinnovato il patto con l’università - Il gruppo Salov rinnova la partnership con l'Università di Pisa per il master in Food Quality Management and Communication, offrendo borse di studio e supporto alla formazione per giovani talenti nel ...lanazione

Salov rinnova la partnership con il Master in Food Quality Management and Communication dell’Università di Pisa - Tre borse di studio dedicate a Filippo Berio, marchio di punta dell’azienda, saranno a disposizione per i tre migliori studenti del MasterFood ...horecanews