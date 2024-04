Marsiglia-Nizza mercoledì 24 aprile 2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali - quot - pronosti -i, convocati

(Di martedì 23 aprile 2024) Derby della Costa Azzurra e partita come sempre ad altissima tensione quella tra, con i Phoceens di fatto all’ultima spiaggia dopo il mezzo passo falso di Tolosa. La squadra di Gasset è adesso a -6 dal sesto posto e ha come unica porta per la Champions l’Europa League, dove è attesa da una semifinale complicata contro l’Atalanta. Il gol di Moumbagna nel InfoBetting: Scommesse Sportive eci

Francia: revoca sciopero controllori, Swiss cancella comunque voli - Malgrado la revoca in extremis dello sciopero dei controllori di volo in Francia, Swiss cancellerà domani una decina di voli da e per Zurigo, mentre EasyJet ne sopprimerà una dozzina da e per Ginevra.swissinfo.ch

Sciopero dei controllori revocato, Swiss cancella lo stesso i voli per la Francia - Secondo Swiss, circa 1'100 passeggeri saranno interessati da un totale di dieci soppressioni di voli dall'aeroporto di Zurigo-Kloten e di ritorno dalla Francia (due ciascuno da e per Parigi e Nizza ...ticinonews.ch

Revocato lo sciopero dei controllori, ma voli Swiss cancellati lo stesso - Il principale sindacato dei controllori di volo francese, SNCTA, ha annunciato oggi di aver revocato lo sciopero in programma domani dopo aver raggiunto un accordo durante la notte, nel quadro di una ...tio.ch