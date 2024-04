Marotta | Inzaghi il nostro leader! Poi ho una dedica speciale

Leggi tutta la notizia su inter-news

Questo scudetto è anche di, per quanto fatto nel corso dell'intera stagione per gestire diverse difficoltà. Il CEO Sport si presenta nel post partita del derby vinto col Milan anche su Inter TV. CAVALCATA TRIONFALE – Giuseppeè molto soddisfatto per lo scudetto dell'Inter proprio nel derby: «Una doppia soddisfazione e grande emozione aver vinto lo scudetto e la seconda stella.? Per il presidente Steven Zhang e i nostri tifosi. Poi tanti meriti alSimone: è un allenatore che quando è arrivato ha trovato difficoltà, poi è diventato vincente e questa è una caratteristica. Qui c'è grande umiltà e senso di appartenenza».