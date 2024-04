Marotta annuncia | Non ci saranno rivoluzioni Zhang rimarrà!

(Di martedì 23 aprile 2024) Giuseppeè orgoglioso della vittoria per 2-1 contro il Milan ma soprattutto della seconda stella della sua Inter. Le parole del dirigente su Rai Sport. MESSAGGIO –manda un messaggio forte: «Siamo molto orgogliosi, fieri del traguardo doppio. Raggiungiamo un obiettivo storico: seconda stella e scudetto. Dedico la vittoria al presidente, soffrendo da distanza è stato sempre vicino a noi. Dedico anche ai nostri tifosi straordinari. I meriti vanno al leader Simone Inzaghi: ha molto da conquistare e siamo fieri di averlo con noi. Complimenti a Ausilio, Baccin e a tutte le componenti. Ai ragazzi e alle ragazze che hanno supportato il progetto con continuità. Sono frasi di circostanza, ma è giusto così. La nostra forza è il modello vincente. In 4 anni abbiamo vinto 7 titoli. Nel modello c’è il fatto che da una parte c’è una struttura forte, ...

