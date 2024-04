Marolda | Esiste una differenza tra un gruppo e una squadra

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 23 aprile 2024) Ciccio, giornalista, è intervenuto a TeleVomero. Nel corso de “Il bello del calcio” ha parlato dei problemi del Napoli, soprattutto quelli inerenti il. Manca secondo lui un personaggio di spicco nello spogliatoio che possa tenere il polso della situazione. Poi ha stilato le pagelle della stagione del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.sullaunatra une una: ilè un insieme di calciatori che vanno in campo insieme ma che giocano ognuno per conto proprio, il vero guaio è che nessuno se ne è reso conto. E’ mancata anche una figura importante all’interno dello spogliatoio, una di quelle che magari manda via anche l’allenatore ...