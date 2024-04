Maria De Filippi conduttrice Sanremo 2025? La proposta di Carlo Conti

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 23 aprile 2024) La corsa al conduttore del prossimo Festival diè ufficialmente iniziata e i corridoi della Rai brulicano di speculazioni e indiscrezioni. Dopo il successo di Amadeus, la scelta del suo successore si prospetta come un compito arduo e delicato, che richiede una valutazione attenta e ponderata. Non sarà facile ma neanche possibile replicare il successo delle ultime cinque edizioni realizzate dal prossimo volto di Discovery; l'ultima ha sfiorato il 90% di share con la proclamazione di Angelina Mango.Stasera Le Iene, nel loro servizio in onda martedì 23 aprile su Italia 1, hanno dato voce ai principali candidati alla conduzione della prestigiosa kermesse canora nel febbraio, Stefano De Martino, Paolo Bonolis, Alessandro Cattelan, Gigi D'Alessio, Alessia Marcuzzi. Il conduttore di Avanti un Altro ha ...