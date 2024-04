Marco Robbiati direttore Marketing e Commerciale di Rai Pubblicità

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 23 aprile 2024)è il nuovodi Rai. Nato a Milano, classe 1965,ha maturato un'importante esperienza nel settore delle ricerche dei media offline e online. Approda in Raida Omnicom Media Group dove dal 2019 ha ricoperto la carica di Head of Media Intelligence & Market Insight, oltre ad essere membro del comitato tecnico di Auditel. Nel corso della sua trentennale carriera ha assunto ruoli di rilievo in agenzie e aziende della media industry come Publicis Media Group, Starcom e Mediacom.