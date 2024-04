Marcia - infortunio per Stano | niente Europei Tutto sulle Olimpiadi

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 aprile 2024 - Un mondiale a due facce per l’Italia della. L’oro di Trapletti e Fortunato consegna alla squadra azzurra un successo incredibile, quasi insperato, sopratfornisce un pass per ledi Parigi che partiranno tra tre mesi, il rovescio della medaglia, invece, è l’di Massimoche ha costretto la seconda squadra azzurra al ritiro. Non potranno esserci due squadre nella prova mista olimpica, ma per una medaglia può bastare comunque. La nazionale puntava molto sui due campioni olimpici nella staffetta mista, ovvero appunto Massimoassieme all’amica Antonella Palmisano, ma una storta rimediata dal campione olimpico ha costretto la squadra uno al ritiro. Tripudio invece per Trapletti e Fortunato che hanno compiuto una straordinaria ...

