Malaysia - scontro in volo tra 2 elicotteri militari | 10 morti

In Malaysia dieci persone sono morte dopo che due elicotteri della Marina militare si sono scontrati in volo - Dieci persone sono morte dopo che due elicotteri della Marina della Malaysia si sono scontrati in volo nel corso di un’esercitazione militare. È successo martedì nella città di Lumut, dove ha sede una ...ilpost