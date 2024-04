Malattia del cervo zombie - morti 2 cacciatori negli Usa

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 23 aprile 2024) Sale l’allarmeStati Uniti d’America per la diffusione preoccupante dellada deperimento cronico (CWD), meglio conosciuta come la ‘del’. Le popolazioni dei cervi in Usa sono sotto minaccia, ma gli esperti rivelano un particolare inquietante: esiste il rischio anche che possa colpire l’uomo. Fanpage evidenzia un evento inquietante. DueL'articolo proviene da Il Difforme.