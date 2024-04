Ma l’agricoltura soffre Ed è anche sos per le api

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Mentre si gode della visione suggestiva dei paesi imbiancati nella Valle del Serchio e si pensa ad organizzare nuovamente delle ciaspolate di gruppo da offrire agli escursionisti in arrivo per ammirare i panorami e godersi il contatto inusuale con la natura, a soffrire sono i giardini e gli orti privati, con le colture agricole in generale che rischiano moltissimo. "Spettacolare la neve a otto giorni dall’inizio del mese di maggio, ma povere piante da giardino e da frutto, piene di gemme", commentano gli interessati. "La neve e la grandine scendono sui vigneti già in pieno risveglio e sui prati pronti per essere sfalciati, mentre gli apicoltori, a causa del freddo, sono costretti alla nutrizione di soccorso per scongiurare la morte delle api". A dirlo, in questo caso, è Coldiretti Toscana, in occasione della perturbazione che sta colpendo tutta la regione con neve, gelo, pioggia e ...