Ma dai - stava con lei? Isola dei Famos - Daniele Radini Tedeschi con la bellissima della tv | chi era la sua fidanzata

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 23 aprile 2024)è uno dei naufraghi dell’edizione i corso dell’deii. Arrivato in Honduras, ha subito fatto parlare di sé per il suo carattere e la sua cultura. Proprio in queste ore il critico d’arte ha avuto una lite con un altro grande personaggio dell’, l’imprenditore statunitense Joe Bastianich. La presenza diall’deii sta dando non poche grane al gruppo. Il critico d’arte ha sin da subito posto le sue condizioni per vivere la sua avventura in Honduras, ovvero non sottostare agli ordini dei compagni ma fare in autonomia le piccole attività quotidiane per la sopravvivenza. Leggi anche: “Picchiato e derubato”....