Ma chi se lo… Cruciani distrugge il piagnisteo di Scurati

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 23 aprile 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha commentato così la vicenda di Antonioe l’attacco dei cani assassini. “Allora ragazzi, partiamo da un signore che si chiama Antonio di nome edi cognome. Agli italiani non frega un caz**, assolutamente nulla della vicenda. Gli italiani, quelli che sono in macchina in questo momento, quelli che ascoltano il podcast, hanno altre cose a cui pensare. Non gliene frega un caz**”.è poi passato a criticare il monologo di: “Non era un monologo quello su Matteotti e sul 25 Aprile, era soprattutto un testo propagandistico contro la Meloni. Nessuno minaccia seriamenteche può girare tranquillo per le strade d’Italia nonostante sia stato come dice lui preso di mira dalla ...