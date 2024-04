L' umanoide - pensata per una società senza figli e che invecchi - ha un sistema mentale e di valori di una bimba di 3 o 4 an -i, ma è in grado di interagire con le persone e di fare lavoretti domestici Un aiuto per chi è s -lo, ma in futuro sostituirà un figlio vero?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 23 aprile 2024) In Italia, chi non haspesso adotta un cane, in Cina può adottare Tong Tong, la bambinasviluppata con l’intelligenza artificiale capace di trattare lecome genitori o come nonni. Questa nuova creatura è stata realizzata da un team di scienziati cinesi che si occupa di A.I. percompagnia agli anziani o a genitori, categoria che in Cina, ormai rappresenta una cospicua fascia di popolazione. ...