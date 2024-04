L’ultimo saluto a Mattia Giani | Amore - volevamo sposarci Le nostre anime sempre insieme

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) San Romano (Pisa), 23 aprile 2024 – I fiori bianchi sulla bara e intorno all’altare. Per terra le magliette colorate di tutte le squadre doveaveva giocata. E alla fine oltre duemila occhi si sciolgono in lacrime per le parole di Sofia, la fidanzata del calciatore ventiseienne morto lunedì della scorsa settimana dopo il malore avuto in campo la domenica pomeriggio a Campi Bisenzio, al quarto d’ora della partita tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino, la sua squadra. Parla al presente Sofia Caruso, la fidanzata, mentre in chiesa legge tra le lacrime il messaggio per il suoin un silenzio quasi irreale "Ciaomio – le parole della ragazza – Oggi è una settimana che non sei più vicino a me, che non sento il tuo respiro. Ma ti sento nel mio cuore. Mi avevi promesso che ci saremmo sposati. Sappi ...