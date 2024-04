L?ultimo Consiglio di Decaro | espropri per la Camionale e Tari

Domani alle 12 si terrà l’Ultimo consiglio comunale ’ordinario’ della legislatura. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto di indizione dei comizi elettorali, l’attività si limiterà ad adottare, come da normativa, atti urgenti e improrogabili. I lavori, che saranno trasmessi in diretta sul portale comunale cesena.consiglicloud.it, saranno introdotti da tre interpellanze: la prima a firma del consigliere comunale del Pd Filippo ... (ilrestodelcarlino)

Sostegno «incrollabile» all'Ucraina con tanto di primi impegni sulla «difesa anti-aerea», l'appello alla «massima moderazione» per tutte le parti... (ilmessaggero)

Itri – Il conto alla rovescia è terminato scadrà ufficialmente Lunedì 15 aprile, data entro la quale il consiglio comunale di Itri è chiamato ad approvare il bilancio di previsione 2024, pena il suo forzato e anticipato scioglimento. Lo si evince da una PEC che la segretaria comunale Margherita Martino ha inviato a tutti e […] L'articolo Itri / Lunedì termine ultimo per lo scioglimento anticipato e forzato del consiglio comunale sembra essere ... (temporeale.info)

Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvat l’ultimo documento di economia e finanza prima dell’arrivo delle nuove regole di governance dell’Ue. Il testo, a differenza del passato, si limiterà a presentare dati tendenziali senza scoprire le carte su quelli di programma. E’ senza dubbio una novità rispetto al passato ma se si analizza il contesto in cui il governo sta lavorando non c’è da strapparsi i capelli o urlare allo scandalo, come molti ... (panorama)

La morte di Akira Toriyama ha lasciato un vuoto nel cuore di milioni di fan in tutto il mondo. Prima di lasciarci, però, il maestro avrebbe lasciato alcuni consigli finali all’artista impegnato con il manga Dragon Ball Super, per indicare quale dovrebbe essere il finale. Come riporta anche Anime News Network, al momento Dragon Ball Super si è preso un momento di pausa. Una decisione naturale, vista la scomparsa del Supervisore Toriyama, che ... (game-experience)