Lucchese | eutanasia di un sogno Pantera - ricostruzione difficile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) I sogni muoiono all’alba. Non è soltanto il titolo del film del 1961 diretto da Craveri, Gras e Indro Montanelli. Ma l’amara conclusione della stagione sportiva dellache pure era iniziata sotto una buona "stella", quella dell’arrivo sulla scena societaria di Andrea Bulgarella. I sogni di poter entrare nei play-off si sono ufficialmente infranti contro una solida Carrarese, anche se erano già stati compromessi da tutta una serie di risultati negativi precedenti, tra i quali le sei precedenti battute a vuoto casalinghe. Un brutto risveglio quello di lunedì mattina, oltretutto sotto un cielo imbronciato. Un risveglio che impone di fare riflessioni serie ed oggettive, non tanto su quello che poteva essere e non è stato, quanto, piuttosto, su come sarà il domani. Ma, per quello, aspettiamo il presidente Bulgarella che dovrebbe parlare solo dopo la conclusione ...