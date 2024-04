Lotto e Superenalotto - estrazioni di Oggi martedì 23 aprile 2024 | numeri e combinazione vincente

(Di martedì 23 aprile 2024) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 20, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 23 (100) 6 (82) 84 (75) 44 (72) 85 (63) Cagliari: 54 (91) 62 (67) 89 (60) 26 (60) 17 (55) Firenze: 7 (83) 21 (69) 20 (66) 52 (65) 10 (55) Genova: 8 (85) 12 (84) 34 (81) 35 (57) 74 (53) Milano: 66 (95) 81 (72) 57 (55) 45 (54) 39 (51) Napoli: 84 (86) 32 (67) 9 (63) 35 (57) 74 (56) Palermo: 88 (82) 77 (78) 39 (64) 81 (60) 85 (52) Roma: 77 (66) 51 (65) 5 (63) 53 (57) 9 (52) Torino: 89 (133) 33 (93) 29 ...

Estrazioni Lotto , SuperEna Lotto e 10e Lotto : i numeri vincenti di oggi , martedì 23 aprile 2024 , in diretta su Today.it. Chi vincerà? Lo scopriremo insieme: aggiornando questa pagina a partire dalle ore 20, sarà possibile scoprire in tempo reale i ...

MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di martedì 23 aprile 2024: i numeri vincenti - MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di oggi martedì 23 aprile 2024: i numeri vincenti su Leggo.it in tempo reale. Ci ...msn

Lotto: vincite per oltre 25mila euro tra Catania, Ragusa e Messina - Sorride la nostra Isola nel concorso del Lotto di sabato 20 aprile. In Sicilia, secondo i dati riportati da Agipronews, sono stati centrati tre premi, per un totale di 25.361 euro. Nello specifico, 12 ...newsicilia

Cinque al SuperEnaLotto da 130mila euro: la festa in città - Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione del SuperEnaLotto di venerdì 19 aprile, con il Jackpot che arriva a 93,6 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera, martedì 23 aprile 2024. È ...napolitoday