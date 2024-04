Lory Del Santo | Sono stata in carcere per dieci giorni

Tra le Belve in onda martedì 23 aprile c'è anche Lory del Santo: alcuni passaggi dell'intervista a Francesca Fagnani per la prima serata di Rai sono stati anticipati ed emerge un ritratto senza filtri della showgirl e personaggio tv. Si parla anche della frequentazione con l'Avvocato per antonomasia, Gianni Agnell. Diceva che per lui rappresentavo la bellezza unita all'intelletto. Non tutti gli uomini vogliono una donna vicino solo per fare…, ... (iltempo)