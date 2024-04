Lorient-Paris Saint Germain mercoledì 24 aprile 2024 ore 19 | 00 | formazioni - quot - pronosti -i, convocati Tre indisponibili per Luis Enrique

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di martedì 23 aprile 2024) Potrebbe arrivare in un recupero la matematica certezza del titolo per ildi, che metterebbe in cassaforte il primo obiettivo stagionale. Per i parigini serve vincere e in caso di non vittoria del Monaco impegnato nello scontro diretto contro il Lille Mbappè e compagni festeggerebbero con ben 4 giornate di anticipo il dodicesimo titolo della InfoBetting: Scommesse Sportive eci