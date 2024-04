Londra trasferisce in Ruanda i richiedenti asilo giunti illegalmente nel Regno

(Di martedì 23 aprile 2024) È arrivato il disco verde al piano del governo didi trasferire innel. I membri non eletti della Camera alta, che esaminano le proposte legislative, hanno ripetutamente rimandato il piano emendato ai parlamentari della Camera bassa ma alla fine hanno accettato di non apportare ulteriori modifiche, garantendo che il dl ora diventi legge. Il progetto del primo ministro Rishi Sunak e dei conservatori obbligherà i giudici a considerare il“Paese sicuro”. Mentre i funzionari che esaminano le richieste d’potranno ignorare parti del diritto internazionale e nazionale sui diritti umani per aggirare una sentenza della Corte suprema britannica secondo cui la deportazione ...

Londra approva la legge per deportare i migranti illegali in Ruanda - Si prevede che i primi voli per il Ruanda partiranno in luglio, anche se non è chiaro quali linee aeree accetteranno il compito. Perfino RwandAir si era rifiutata temendo di danneggiare la sua reputaz ...ilsole24ore

Chi è Denise McNee sul set di Sandokan con Can Yaman - Si è laureata in Arte Drammatica al Bretton Hall College della University of Leeds nel 1996. Si trasferisce a Londra, dove continua a studiare con Philipe Gaulier nel biennio 1996-1997 e poi inizia a ...notizieweblive

Fa il "pendolare" dall'Argentina a Londra perché gli affitti sono troppo alti: "Conviene prendere l'aereo" - Dopo essere stato sfrattato dall'appartamento in cui viveva l'artista 38enne Andy Leek ha spiegato di aver incontrato difficoltà nel trovare una sistemazione con prezzo abbordabile. Così, ha fatto i b ...today