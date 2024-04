Lollobrigida avverte Fi sul rimpasto dopo le europee | Noi mai chiesto più spazio - spero valga per tutti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 23 aprile 2024) "Non ci sentiamo invincibili. Sappiamo bene il buongoverno si costruisce giorno per giorno. Oggi c’è anche un’opposizione molto divisa, e invece per un governo avere avversari che possano proporre un’alternativa credibile può essere anche di stimolo. Oggi non è così". A dirlo è il ministro dell'Agricoltura Francesco. In un'intervista al Corriere della Sera commenta la recente vittoria alle elezioni in Basilicata e guarda verso le elezionidi giugno, commentando le dinamiche legate all'alleanza di centrodestra: "Alleè normale che si privilegino le proprie peculiarità. Non vedo riverberi particolari, è noto che facciamo parte di gruppi diversi, ma c’è un punto che ci unisce, non solo la maggioranza: oggi il 90 per cento del Parlamento pensa che l’Europa vada cambiata". Per ...