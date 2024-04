Lo scudetto non è un miraggio Monza sogna la seconda zampata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 aprile 2024) È una Mint Vero Volleyche non molla davvero mai quella che si è imposta al tie-break pareggiando i conti nella finalecon la Sir Susa Vim Perugia. I brianzoli, che quest’anno non solo non avevano mai battuto i campioni del mondo ma in quattro precedenti avevano portato a casa solamente due set in tutto, si sono meritati un’altra gara davanti al pubblico amico, domenica alle 18. Prima però ci sarà da affrontare, senza paura, una gara-3 in programma giovedì 25 aprile sempre alle 18 in cui la pressione sarà tutta sulle spalle degli umbri, che sentivano già profumo di tricolore ma dovranno sudarselo fino in fondo. L’eventuale (ma ormai non certo da escludere) bella infine andrebbe in scena mercoledì 1° maggio alle 17.30 al PalaBarton oltre che in diretta su Rai 2. All’Opiquad Arena, Simone Giannelli e compagni quando si sono trovati ...