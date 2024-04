Lo Psycho che visse due volte

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 23 aprile 2024)(1998) di Gus Van Sant è famoso in quanto remake shot by shot didi Hitchcock. Il film non è semplicemente un nuovo adattamento dell’omonimo romanzo di Robert Bloch (1959), ma piuttosto un adattamento del precedente film nella sua interezza. In altre parole,(1998) è un remake così estremo che non solo sembra un adattamento della storia alla contemporaneità, ma anche un adattamento dell’intera forma del film originale. Esiste quindi un dialogo intramediale tra il film del 1998 e quello del 1960. In questo sensodi Van Sant è a tutti gli effetti un remake del film hitchcockiano. Tuttavia, il film certamente non è una copia del suo predecessore e ci sono molte incongruenze tra i due, sebbene la maggior parte di esse non sia facilmente visibile. La prassi adattiva di...