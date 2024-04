Lo psicologo | Ognuno di noi è unico e diverso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 aprile 2024) "La prima cosa che ciascuno di noi può fare per essere inclusivo è non pensare di dover includere gli altri,di noi è". Questo è uno dei messaggi lanciati da Ettore De Angeli,e psicoterapeuta dell’età evolutiva, durante l’incontro con gli studenti e le studentesse della scuola secondaria di secondo grado "Tridentina". Il tema dell’appuntamento era l’inclusione, argomento centrale di un’intera settimana di conferenze, laboratori e spettacoli che hanno coinvolto l’intero istituto. Un’occasione per riflettere su un tema complesso che riguarda ogni persona, perché accogliere le differenze, nel quotidiano, è un compito fondamentale, anche se è più difficile di quanto si pensi. Ma cos’è esattamente l’inclusione? Secondo De Angeli, che abbiamo intervistato a margine del partecipato ...