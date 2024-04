Lo psico-thriller di Luchetti | Quando la vita è in bilico Per colpa di un segreto

Il film di Daniele Luchetti è tratto dall'omonimo romanzo di Domenico Starnone. Un viaggio nella mente ossessionata dall'amore e dalla paura di un insegnante. Al cinema dal 24 aprile (vanityfair)

Jessica Chastain e Anne Hathaway (due premi Oscar) insieme nel thriller psicologico Mothers’ instinct, opera prima di Benoit Delhomme che uscirà in Italia il 9 maggio, distribuito da Vertice 360. Mothers’ instinct In questo suo debutto alla regia adatta il libro Derrière la haine (Oltre la siepe) scritto da Barbara Abel, edito in Italia da Leone Editore, e si basa su Doppio sospetto (2018) diretto da Olivier Masset-Depasse, che aveva già ... (spettacolo.periodicodaily)

L'attrice Mckenna Grace sarà produttrice e protagonista del thriller psicologico Straight Lies, ispirato a una storia vera. Mckenna Grace sarà la protagonista di Straight Lies, un thriller psicologico che la vedrà impegnata anche come produttrice. Le riprese inizieranno in estate in North Carolina e possono contare sul sostegno di Mandalay Pictures. I dettagli del progetto Alla regia di Straight Lies ci sarà Alex Kalymnios e la storia sarà ... (movieplayer)

È arrivata un po’ in sordina su Amazon Prime Video Expats, serie in cinque episodi (dalla lunghezza varia, l’ultimo è di un’ora e mezza ad esempio) prodotto e interpretato da Nicole Kidman e che ha al centro una misteriosa tragedia e tre donne che, ciascuna a proprio modo, provano a fare i conti con questo dramma. Siamo a Hong Kong dove appunto Mercy (Ji – Youn Yoo), venticinquenne senza una direzione nella vita e con un incidente alle spalle ... (ilfoglio)