Lo chef influencer Max Mariola | L’Italia deve alzare i prezzi del cibo La gente comune può comprare lo sgombro e non il salmone

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 23 aprile 2024) Maxha 9 milioni di follower tra TikTok, Instagram, Facebook e YouTube. Tutti appassionati della sua arte culinaria. E di «the sound of love», ovvero il suono della pasta quando viene mantecata: «Erotico, come molte cose in cucina». Nel 2024 ha aperto un ristorante con il suo nome a Milano in zona Brera. «Già a 14 anni volevo fare il cuoco. Ma mio padre, dopo le medie, mi ha costretto a seguire le sue orme. E così ho lavorato per anni nella nostra azienda, una bottega storica di restaurazione di oggetti in metallo prezioso. Poi, quando avevo 22 anni, mio padre è mancato all’improvviso: un dolore enorme che mi ha spinto a cambiare vita», racconta oggi in un’intervista al Corriere della Sera. Pulivo una cucina Il primo lavoro è stato umile: «Pulivo una cucina. Gratis. Non avevo fatto l’alberghiero, volevo recuperare: delle persone stupende mi hanno ...