LIVE Italia-Danimarca - Mondiali curling misto 2024 in DIRETTA | entra nel vivo la corsa ai playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Danimarca, sesta sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2024 in programma a Oestersund in Svezia. All’evento partecipano venti squadre, che sono state equamente suddivise in due gironi: le prime classificate di ogni raggruppamento accederanno DIRETTAmente alle semifinali, mentre le seconde e le terze disputeranno un ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Danimarca, sesta sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2024 in programma a Oestersund in Svezia. All’evento partecipano venti squadre, che sono state equamente suddivise in due gironi: le prime classificate di ogni raggruppamento accederanno DIRETTAmente alle semifinali, mentre le seconde e le terze disputeranno un ... (oasport)