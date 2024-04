LIVE Giro di Romandia 2024 - prologo in DIRETTA | corridori sul tracciato per questa intensissima prova contro il tempo

(Di martedì 23 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.07 Ora è il momento di Tao Geoghegan Hart. 15.05 Alex Aranburu va in testa “rompendo” il muro dei 3 minuti: il suo crono è di 2’59.41. 15.02 La temperatura è rigida sul percorso: intorno ai 6° C. 14.59 I primi tempi ufficiali, al traguardo, sono intorno ai 3 minuti. 14.57 Alle ore 15:12 partirà Ayuso, uno dei favoriti per la vittoria finale deldi. 14.56 Si susseguono isul mini. 14.53 Si parte con la distanza di un minuto fra un corridore e l’altro. 14.50 VIA al primo corridore! 14.49 Sono 161 ial via. 14.49 Il primo a partire sarà l’elvetico Luca Jenni dell’EF Education-EasyPost. 14.47 Fra 3 minuti esatti prenderà il via...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Danimarca , partita valevole per l’undicesima sessione del Gruppo A degli Mondiali 2024 di doppio misto di curling , in corso di svolgimento ad Oestersund, in Svezia. Stefania Constantini e Francesco De Zanna, secondi in classifica con una sola sconfitta fin qui, scendono nuovamente sul ghiaccio per conquistare il quinto successo e avvicinarsi così al passaggio del turno. La coppia azzurra deve vedersela ora con ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del prologo del Giro di Romandia 2024 , breve corsa a tappe che si svolge in Svizzera, in questa settimana che porta sempre più vicini alla stagione dei “Grandi Giri”. Si parte con una brevissima prova contro il tempo in quel di Payerne, comune del Canton Vaud con toponimo francese; in tedesco Peterlingen che significa “desueto”. Lunghezza 2,280 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.59 I primi tempi ufficiali, al traguardo, sono intorno ai 3 minuti. 14.57 Alle ore 15:12 partirà Ayuso, uno dei favoriti per la vittoria finale del Giro di Romandia 2024 . 14.56 Si susseguono i Corridori sul mini tracciato. 14.53 Si parte con la distanza di un minuto fra un corridore e l’altro. 14.50 VIA al primo corridore! 14.49 Sono 161 i Corridori al via. 14.49 Il primo a partire sarà l’elvetico ... (oasport)

Inter in after, Zhang e prese in Giro: Calha, la LIVE con Thuram è | OneFootball - Un’ora di puro intrattenimento e battute per i tifosi che, a tratti collegati in 60mila, hanno assistito allo show. A fare da spalla al turco, Thuram, con un paio di occhiali da after che definire ...onefootball

Giro d’Italia 2024: chi parteciperà Pogacar la stella, Thomas il veterano, l’Italia spera in Tiberi e Caruso - Tutto pronto per il Giro d'Italia 2024. Ci stiamo avvicinando alla prima corsa a tappe stagionale, che scatterà in Piemonte il prossimo quattro maggio.oasport

Giro d’Italia 2024: quinta tappa Genova-Lucca. Percorso, data e altimetria, probabile volata - Siamo sempre più vicini alla partenza del Giro d'Italia. Dal 4 maggio partirà l'edizione numero 107 della Corsa Rosa, in cui tutti cercheranno di mettere ...oasport