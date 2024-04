L’Isola dei famosi - una missione per un naufrago | la decisione e la ricompensa

Isola dei Famosi, le nomination di lunedì 22 aprile 2024 A fine puntata a L’Isola dei Famosi 2024 è tempo di nomination. I naufraghi esprimono le proprie preferenze nel segreto della Palapa. Ecco di seguito chi sono in nominati della settimana. Scopriamo tutte le votazioni della serata andata in onda lunedì 22 aprile 2024. I nominato dal gruppo sono: Khady Gueye e Daniele Radini Tedeschi; Il nominato dai Leader è: Joe Bastianich. Si apre ... (superguidatv)

Scopriamo chi sono i nominati della puntata del 22 aprile 2024 de L'Isola dei Famosi L'articolo Isola dei Famosi 2024, i nominati della quinta puntata del 22 aprile proviene da Novella 2000. (novella2000)

Artur, Elenoire e Aras - Isola dei Famosi 2024 Nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi 2024 e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della quinta puntata. La diretta minuto per minuto della quinta puntata 21.38: Breve anteprima. 21.42: Luxuria “sfila” in studio e dà il via alla quinta puntata. Si ... (davidemaggio)

Isola dei Famosi 2024 (US Mediaset) Nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi 2024 e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della quinta puntata. La diretta minuto per minuto della quinta puntata 21.38: Breve anteprima. 21.42: Luxuria “sfila” in studio e dà il via alla quinta puntata. Si prende gli ... (davidemaggio)

L’Isola dei famosi, Daniele Radini Tedeschi riceve una sorpresa speciale. Le dichiarazioni del critico d’arte L’Isola dei famosi, il critico d’arte Daniele Radini Tedeschi é uno dei concorrenti della nuova edizione del reality show Mediaset. Il naufrago nel corso della quinta puntata racconta lati inediti della sua personalità e della sua carriera. Daniele afferma: “[…] io il ruolo del vincitore non l’ho mai sentito su di me, ho sempre sentito ... (361magazine)