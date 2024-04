(Di martedì 23 aprile 2024) Lo stesso giorno, il 13 aprile, in cui l'lanciava il suo primo attacco contro Israele, il Paese haunadiinterna, ordinando alla polizia di diverse città di scendere in piazza per arrestare donne accusate di violare le rigide norme islamiche sull'uso del. Lo riporta Reuters sul sito. Quel giorno il capo della polizia di Teheran Abbasali Mohammadian è andato in Tv per annunciare lacampagna: "A partire da oggi, la polizia di Teheran e di altre città adotterà misure contro coloro che violano la legge sull'hijab", ha detto, mentre centinaia di poliziotti invadevano le strade delle città. Gli utenti dei social media, riporta Reuters sul suo sito, hanno pubblicato immagini di una forte presenza della polizia morale a Teheran ...

'L'Iran ha avviato nuova ondata di repressione per velo' - Lo stesso giorno, il 13 aprile, in cui l'Iran lanciava il suo primo attacco contro Israele, il Paese ha avviato una nuova ondata di repressione interna, ordinando alla polizia di diverse città di scen ...ansa

Israele, capo dell'intelligence militare si dimette per fallimento dell'esercito - Leggi su Sky TG24 l'articolo Israele, capo dell'intelligence militare si dimette per fallimento dell'esercito. LIVE ...tg24.sky

Iran, accordo Ue per estendere sanzioni per droni - Avranno come oggetto anche le consegne in Medioriente e nella regione del Mar Rosso Raggiunto un accordo politico nel Consiglio affari esteri dell’Unione Europea per estendere anche alle consegne in M ...informazione