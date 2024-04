L’ira di Chiariello | Ripubblicare mie vecchie dichiarazioni roba da piccoli uomini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Chi mi vuole male, vuole prendersi qualche rivincita. Sui social stanno girando le mieestive, quando tutti, in sede di calciomercato, facciamo previsioni e analisi sulla stagione che verrà”. A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto, è intervenuto con il suo editoriale: “Credo di averlo detto qualche migliaio di volte: l’estate scorsa ho completamente sbagliato le previsioni su questo campionato e non intendo neppure giustificarmi. Le stesse persone, però, dimenticano che due anni fa, sono loro che hanno sbagliato tutte le previsioni parlando di ‘ridimensionamento’, inventando cose di sana pianta. A me interessa, piuttosto, dire che ho ammesso più volte di aver sbagliato, ma di quando ho azzeccato nessuno ha detto niente. Non ho mai avuto paura di avere coraggio delle mie ...