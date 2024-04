L' Inter di Inzaghi figlia delle stelle

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) A un certo punto della stagione 22/23, quella passata, Simoneè un allenatore fottuto. Senza speranza. Silurato. Andato. Scaduto & scadente. Sbertucciato. Abbandonato. Bollitissimo. Inviso a media e critica. Parecchio solo. Il tipico dead man walking. È marzo, ma pure aprile, e qua e là si leggono cose come «Non gli basterebbe neppure arrivare in finale di Champions». E si dice con estrema leggerezza, ché tanto figurati se i nerazzurri hanno la forza di fare una roba del genere, con “quello lì” in panca poi. Un anno dopo parliamo di Scudetti &. E mentre le indichiamo puntiamo il dito suSimone da Piacenza, uomo non più solo. Ora acclamato. Amato. Demone adoratissimo. E il suddetto dito non serve a indicare un pirla qualsiasi, ma l'artefice numero 1 del trionfo nerazzurro. E questa cosa - ci sia ...