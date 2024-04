L’informazione locale può diventare un importante strumento per il cittadino

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 23 aprile 2024) di Rosa Criscuolo Dovrebbe essere evidente a tutti quanto sia alto il livello di disinformazione intorno alle prossime elezioni europee e, in modo particolare, sulla campagna elettorale. Le elezioni sono diventate un “fatto” di nicchia, una situazione in cui far eleggere i propri amici che possono permettersi campagne dispendiose. C’è chi direbbe che questo meccanismo potrebbe fare comodo ai partiti, ma fino ad un certo punto, perché, poi, il rischio di ritrovarsi con sodali incapaci è dietro l’angolo. Il 2024 ha, dunque, dato il via ad una campagna elettorale in cui regna la disinformazione e la propaganda antigovernativa. Non ci si può ridurre ad uno striminzito mese per parlare di UE e programmi elettorali soprattutto in una circostanza come questa, in cui la minaccia di un conflitto mondiale richiede riflessione e attenzione, ma anche più chiarezza da parte degli organi di stampa. ...