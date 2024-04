L’infermiera simbolo della lotta alla pandemia mette in guardia | Salvarsi da bufale e fake news Ecco il suo libro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Marina di Massa, 23 aprile 2024 – Martina Benedetti è. Durante il covid19, dopo aver mostrato sui social una foto con il viso distrutto a seguito di un turno di lavoro infinito in terapia intensiva, la giovane massese è diventata famosa, potendo così raccontare come i sanitari affrontavano in prima linea il ’mostro’, l’arrivo del virus, la prima ondata, la grande preoccupazione. Con “da” (Nutrimenti Editore) cerca di stilare le linee guida per diffidare dai disinformatori seriali con strumenti necessari per riconoscere le false verità e le leggende metropolitane. Un manuale di autodifesa dalle false verità che si trovano sul web. Un saggio di ...