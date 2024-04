L’incendio in via San Marco a Milano non è nato da un’auto elettrica

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 23 aprile 2024) Il 6 aprile 2024 è stata pubblicata su Facebook una foto che mostrain fiamme parcheggiata vicino ad altre autovetture lungo una strada di città. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, in cui si legge che l’auto in fiamme sarebbe statae che la scena si sarebbe verificata a, in via San. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Come riportato da diversi media locali, il 5 aprile 2024 una Volkswagen Up ha preso fuoco in via San, a, coinvolgendo e danneggiando altre due auto parcheggiate nelle vicinanze: una Renault Clio e una Citroen Ami. La donna che era alla guida della Volkswagen ha raccontato di aver visto del fumo uscire dal cofano ...