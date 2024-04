L' importanza del blocco azzurro per lo scudetto interista 

La Terra è il bene più prezioso che possediamo; proprio per questo motivo dobbiamo impegnarci a tutelarne la salute: la Giornata Mondiale della Terra non è solo una celebrazione, ma anche un invito alla cura dell’ecosistema. Non sempre, nel corso della vita, ci chiediamo perché veniamo al mondo. Ancor meno ci interroghiamo sul nostro ruolo [...] <p>The post 22 aprile, Giornata Mondiale della Terra: un giorno per ricordare l’importanza del ... (moltouomo)