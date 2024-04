Libra - la Suite Finanziaria di Innexta che facilita l' accesso al credito

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) (Adnkronos) - Milano, 23 aprile 2024 - L'alè per qualunque società un pilastro per lo sviluppo di nuovi prodotti e la crescita in nuovi mercati, siano essi nazionali o internazionali. Non sempre le aziende hanno gli strumenti migliori per valutare il proprio credit score e questo può rivelarsi uno svantaggio in termini diall'intero fabbisogno di capitali finanziari necessari per la crescita prevista dal piano industriale. Il Sistema delle Camere di commercio italiane, in collaborazione con, ha sviluppato la piattaforma digitale, unache offre alle imprese strumenti di valutazione utili al raggiungimento di uno score finanziario ottimale,ndo le possibilità dial ...