Libertà di espressione e informazione indipendente - t - giornali e media sempre più schierati su mainstream e pensiero unico

“Voglio fare un appello: chiedo al governo di dare un messaggio chiaro contro ogni rigurgito di sopraffazione e a favore della tolleranza e della libertà di espressione“. A pronunciare queste parole è Elena Matteotti , la nipote di Giacomo Matteotti , il deputato socialista ucciso da una squadra fascista per volere di Benito Mussolini il 10 giugno 1924. “Questo messaggio non deve partire solo dalla presidente del consiglio Meloni – aggiunge – ... (ilfattoquotidiano)

"L'Associazione italiana editori è a fianco degli editori nel ribadire che la libertà di espressione è al cuore della democrazia ed è principio guida inderogabile per tutto il mondo del libro. Un Paese forte della sua democrazia non dovrebbe mai temere le opinioni degli scrittori, qualunque esse siano". A sottolinearlo è il presidente di Aie, Innocenzo Cipolletta, in merito al dibattito che si... (gazzettadelsud)