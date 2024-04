L’IA entra nei fumetti | DC ritira le copertine di un artista accusato di aver disegnato con gli algoritmi

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 23 aprile 2024) L'illustratore cinese Jingxiong Guo, conosciuto come Daxiong, sotto accusa per tredeiDC Comics: molti lettori avrebbero segnalato stranezze nelle immagini degli eroi. L'autore nega: "Non ho usato nessun modello".