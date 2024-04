Li hanno portati al muretto di Dongo - è finito in quel momento | la lezione di Mughini alla sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Dopo il caso Scurati si riaccende il dibattito su fascismo e antifascismo. Se ne parla anche da Bianca Berlinguer a Prima di domani, su Rete 4, nella puntata del 22 aprile. Tra gli ospiti in studio c'è Giampieroche pur ritenendosi un antifascista non vede alcun pericolo di ritorno del fascismo. Incalzato dconduttrice, infatti,afferma: "Ritengo che ritenere decisivo oggi, nel 2024, terzo millannio la parola antifascismo, no non è decisivo. Non ci tengo in modo smisurato che uno oggi, nel 2024, si dichiari antifascista". E prosegue il giornalista: "È talmente ovvio che uno lo sia. Però il fascismo è morto e sepolto nel 1945, lialdi, èin. ...