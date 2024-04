L’epidemia di bostrico e l’opportunità di ripensare il bosco

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 23 aprile 2024) In Italia, da dopo la tempesta Vaia del 2018 e per colpa del cambiamento climatico, ventimila ettari di foresta (equivalenti a venticinquemila campi da calcio) sono morti a causa di un insetto grande al massimo cinque millimetri: il. Appartiene all’ordine dei coleotteri, vive principalmente in alberi stressati o degradati e sta causando danni enormi alle foreste europee e nordamericane. Quando arriva la primavera, il coleottero maschio individua un tronco in cui riprodursi, entra sotto la corteccia e inizia a “scrivere”: il nome latino delè Ips typographus, il coleottero tipografo, appunto perché scava delle gallerie dentro il tronco dell’albero che sembrano segni tipografici. Dopo essersi accoppiato con la femmina della sua specie, le larve procreate (fino a ottanta per coppia) vengono depositate dentro le gallerie. Da quel momento ...